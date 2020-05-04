ЛНА уничтожила 26 сирийских наемников ПНС Ливии, нарушивших перемирие в месяц Рамадан

Триполи, 4 мая. Устроившие провокацию против военнослужащих Ливийской национальной армии (ЛНА) сирийские наемники так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии были уничтожены в районе Айн Зара. Об этом сообщил пользователь, поддерживающий ливийскую армию, в соцсети Facebook.

Известно, что в результате точечного огня противотанкового расчета сил фельдмаршала Халифы Хафтара были ликвидированы 26 террористов-наемников ПНС, привезенных в Ливию Турцией. Джихадисты находились в здании, откуда вели огонь по солдатам ЛНА, нарушая гуманитарное перемирие.

Напомним, командование Ливийской национальной армии приняло решение о введении в одностороннем порядке перемирия на период священного для мусульман месяца Рамадан. Таким образом Халифа Хафтар и его армия поддержали призыв Палаты представителей Ливии и глав дипломатии ряда европейских государств о необходимости прекращения боевых действий для решения важных гуманитарных вопросов и противодействия распространению эпидемии нового коронавируса (COVID-19).

Несмотря на то, что переброшенные Турцией из сирийского Идлиба члены террористических группировок продолжают совершать нападения на позиции ЛНА и мирных жителей ливийских городов, солдаты Халифы Хафтара придерживаются режима прекращения огня. Военнослужащие ливийской армии лишь отвечают точечным огнем на регулярные провокации протурецких незаконных вооруженных формирований ПНС и завербованных Анкарой джихадистов.

Ранее Федеральное агентство новостей освещало отказ триполитанского «правительства» Файеза Сарраджа в Триполи от соблюдения перемирия, предложенного ливийским парламентом и представителями Евросоюза.

Турецкие власти продолжают переправлять по морю и по воздуху десятки сирийских наемников для пополнения рядов террористических группировок режима Файеза Сарраджа. По словам официального представителя ЛНА, генерал-майора Ахмада аль-Мисмари, их численность на территории североафриканской страны достигла порядка 17 тысяч.