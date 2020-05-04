Корнилов уличил в подлости посла Украины, заключившего пари с экс-канцлером ФРГ по Крыму

Украинская псевдоэлита живет в своей собственной иррациональной реальности, не имеющий ничего общего с настоящим положением дел в мире. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал пари, которое украинский посол в Германии Андрей Мельник заключил с 76-летним бывшим канцлером этой страны Герхардом Шредером. Мужчины поспорили, что Крымский полуостров вернется под власть Киева еще при жизни Шредера. Заключение пари стало реакцией Мельника на разумные слова пожилого экс-канцлера, рассудившего, что ни один российский государственный деятель ни при каких обстоятельствах не отдаст Крым Украине.

«Люблю такие споры, — произнес Корнилов. — Беспроигрышный же вариант! Ну вот умрет Шредер, полуостров, конечно же, никуда не вернется — и кому тогда Мельник будет отдавать деньги? Нет, чтобы написать конкретный срок, тогда было бы хот немного честно».

По словам политолога, подобная постановка вопроса напомнила ему обещание президента Украины Владимира Зеленского выплатить миллион долларов тому жителю страны, который придумает вакцину от коронавируса.

«С таким же успехом он мог пообещать и триллион, — посмеялся эксперт. — Все равно же ничем не рискует. Так же и Мельник использует формулировки, которые ни к чему его не обяжут».

Собеседник ФАН целиком и полностью согласился со Шредером: ни одному политику в России не придет в голову отдавать территории своей страны кому бы то ни было.

«Крым все равно останется в составе РФ, — убежден Корнилов. — Любой, кто начнет раздавать направо и налево российские земли, завтра же превратится в политический труп. Однако примерно по той же причине и украинские деятели не могут себе позволить отказаться от притязаний на полуостров, хотя отлично понимают их тщетность».

Ранее Шредер призывал страны запада отменить санкции против России из-за борьбы с коронавирусом. Он назвал ограничительные меры «бессмысленными» — в отличие от налаживающегося сотрудничества между РФ и ФРГ. По мнению политолога, немецкий экс-канцлер — не единственный политик, придерживающийся подобного мнения.