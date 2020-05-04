Премия «За свободу дезинформации»: DW выдало сотруднице «Новой» Милашиной награду за фейк о Чечне

Немецкое издание Deutsche Welle (DW) сообщило о награждении в 2020 году премией «За свободу слова» 17 журналистов из разных стран мира. Среди лауреатов оказалась сотрудница «Новой газеты» Елена Милашина. Ее DW наградило за фейковый материал о борьбе с коронавирусом в Чечне.

Медиакомпания DW наградила 17 журналистов и блогеров из разных стран мира премией «За свободу слова» (Freedom of Speech Award), подвергшихся преследованиям в результате «объективного» освещения кризиса, вызванного распространением COVID-19. Лауреатом премии в России стала сотрудница «Новой газеты» Елена Милашина, которая подготовила материал под названием «Смерть от коронавируса — меньшее зло». «Новая» опубликовала статью 12 апреля. Согласно информации, изложенной DW, статья «объективно» освещала коронавирусный кризис в Чечне и рассказывала о нехватке средств индивидуальной защиты у врачей, массовых задержаниях за нарушение режима самоизоляции и том, что в Чечне люди боятся обращаться к врачам, опасаясь репрессий. Deutsche Welle сделало акцент на том, что статья вызвала острую реакцию у властей Чечни, но ни слова не написало о признании материала фейковым и требовании удалить его по решению Генпрокуратуры РФ. По мнению специалистов немецкой медиакомпании, Милашина честно написала о проблеме в республике. Но так ли это на самом деле?

О чем статья: кратко

Несмотря на удаление статьи Милашиной с сайта «Новой газеты», найти копию материала для прочтения не составляет труда. Достаточно ввести в доступные поисковые системы название и отыскать полную версию статьи. Поэтому у любого человека есть возможность ознакомиться с работой, которую отметила премией целая западная медиакомпания.

Передадим кратко суть материала, который условно состоит из двух частей. Первая повествует об инциденте в чеченском селе Новые Атаги, где 7 апреля скончался старейший житель Ахмад Гараев. Умерший был знаком с семьей главы ЧР, имел влияние в муфтияте и был очень известен в Чечне. 8 апреля по согласованию с руководителем оперативного штаба ЧР по борьбе с коронавирусом Магомедом Даудовым прошли похороны Гараева, на которых присутствовало несколько сотен человек. Во время похорон кто-то заметил, что члены семейства Гараевых имеют нездоровый вид. В тот же день выяснилось, что среди присутствовавших на траурном мероприятии членов семьи Гараевых были люди с коронавирусом. Вскрытый факт вызвал реакцию властей ЧР. Для оперативного выявления новых заболевших и предотвращения распространения COVID-19 людей попросили самостоятельно отозваться для установления «контактной сети». Позднее людей изолировали, а для ограничения передвижения привлекли сотрудников полиции. Согласно статье Милашиной, статистика Роспотребнадзора ЧР врет: несмотря на выявление короновирусных больных на похоронах, она не отразила всплеск заболеваемости 8, 9, 10 апреля. Источники на местах рассказали сотруднице «Новой», что к ним вообще никто не приходит для проведения тестов, а сами люди боятся обращаться к врачам, так как заболевших COVID-19 ставят в один ряд с террористами. Людей якобы просто заперли дома, что имеет характер массовых репрессий. Вторая часть материала повествует о том, чем занимается глава Чечни, пока люди находятся на самоизоляции.

А где объективность?

Материал Милашиной имеет нюансы, которые не позволяют сделать вывод о его объективности и показывают правомерность удаления статьи как фейковой Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры РФ, так как описанные события содержат искаженную оценку и игнорирование ряда фактов.

18 марта 2020 года в Чечне было принято решение о введении режима повышенной готовности. Правительство республики закрыло сети питания, образовательные учреждения, а также запретило массовые мероприятия. При этом в документе обозначено, что люди, имеющие признаки респираторной инфекции, должны незамедлительно обращаться к врачу и оставаться дома для исключения коронавируса. Согласно приказу Минздрава Чечни №70, госпитализация с респираторной инфекцией возможна только при средней и тяжелой формах течения заболевания. При легкой форме — лечение амбулаторно. Члены семьи Гараевых предписаниями пренебрегли, а в итоге оказались заболевшими COVID-19. Их присутствие на похоронах стало реальным фактором угрозы массового распространения болезни. Однако этот факт Милашина в статье не осветила, сделав акцент на том, что людей массово запирают дома. Хотя нарушение рекомендаций и повлекло применение последующих мер. По словам сотрудницы «Новой», после мероприятия врачи выявили девять случаев заболевания у родственников. Откуда взята эта цифра — неизвестно, так как, по сообщениям СМИ, подтверждено всего четыре случая. Также не ясно, действительно ли похороны были согласованы с властями, как заявляет Милашина в своей статье, на что намекает острая критика траурного мероприятия Рамзаном Кадыровым.

Обратим внимание на факт изоляции граждан. Установление «контактной сети», помещение в связи с этим на изоляцию или карантин всех контактирующих, то есть потенциальных заболевших, — это не «массовые репрессии», а общемировая практика, основанная на опыте борьбы с COVID-19 в Китае, рекомендациях врачей, стратегии ВОЗ. К такой тактике прибегали и прибегают в США, Франции, Германии, Италии, Испании, Японии и других странах. Россия здесь не является исключением. Применение охранных мер в виде привлечения сотрудников правоохранительных органов также используется в западных странах. Полиция применяет дроны, вертолеты, патрулирует улицы, следит за помещенными на карантин гражданами. За нарушения предусмотрены многотысячные штрафы (в евро) и тюремные сроки.

Данные о статистике Роспотребнадзора ЧР в статье Милашиной отражены необъективно. Мониторинг сайта Роспотребнадзора ЧР действительно показал, что с 8 по 10 апреля всплесков зафиксировано не было. Но здесь необходимо обратить внимание на следующее: статистика публиковалась с опозданием в сутки, часть дней и вовсе была пропущена; показать всплеск в краткие сроки было невозможно из-за отсутствия данных о точном количестве контактирующих (их еще искали) и наличии сроков для проведения тестов. Получение ответа после сдачи анализа может занимать несколько дней, так как исследования проходят с применением тест-систем, лабораторно, а результаты перепроверяются в НИИ Роспотребнадзора «Вектор». И если с 8 по 10 число случаев коронавируса в Чечне и селе Новые Атаги выявлено не было, то уже через несколько дней зафиксировали вспышку, а распространение заболевания начало набирать обороты. Сведения отражены на сайте «Стопкоронавирус» и на специальной «Яндекс.Карте». Увеличение заболевших кратное — с 22 8 апреля до 49 12 апреля и 105 15 апреля. 17 апреля стало известно, что в селе Новые Атаги выявлено 26 человек с подтвержденным коронавирусным диагнозом.

Заявление о приравнивании коронавирусных больных в Чечне к террористам вырвано из контекста, а указание на страх жителей перед обращением к врачам из-за «террористического статуса» имеет признаки искажения и манипуляции. Рамзан Кадыров действительно делал несколько эмоциональных заявлений, в которых проводил подобное сравнение. Но есть нюанс: его слова относились к людям, заболевшим COVID-19 и не соблюдающим санитарно-эпидемиологические рекомендации. Также глава ЧР подчеркивал, что при игнорировании рекомендаций больницы могут не справиться с потоком больных, а сам коронавирус опасен тем, что его сложно выявлять.

«Если членов НВФ мы можем найти и нейтрализовать, то скрывавший симптомы COVID-19 является куда более коварным и опасным врагом», — заявлял Кадыров.

При этом воспринимать остро сравнение вряд ли возможно, так как террористами Кадыров называл и пьяных водителей, просто алкоголиков, наркоманов.

О страхе обращаться к врачам рассказывали сами местные жители, интервью у которых брал «Кавказский узел». По их словам, нежелание идти к медикам опосредовано тем, что симптомы ОРВИ автоматически влекут подозрение в наличии COVID-19, что чревато изоляцией, паникой среди родственников и другими проблемами. К этой позиции можно относиться по-разному, но точно не стоит проводить причинно-следственную связь между отказом идти в больницы и сравнением с террористами.

Сам Рамзан Кадыров также комментировал материал «Новой газеты» и отметил, что в статье не соответствуют действительности данные о смерти Ахмада Гараева, закрытии медучреждений.

DW наградило за фейк

Статья имеет искажения по фактам от начала и до конца, содержит передергивания и элементы манипуляции. Это закономерно повлекло признание статьи фейковой со стороны Генпрокуратуры РФ. С какой целью была выпущена статья — неизвестно. Может быть, это очередной негативный вброс о Чечне, а может, своеобразная месть за затянувшееся следствие из-за февральского инцидента, когда Елена Милашина и адвокат Марина Дубровина были избиты в Грозном. Это даже не столь важно. Суть в другом: несмотря на то, что видны неприкрытая ангажированность, необъективность, отсутствует какая-либо общественная ценность, Deutsche Welle наградило сотрудницу «Новой» премией медиакомпании, поставив ее статью в один ряд с работами серьезных журналистов, занимающихся раскрытием деятельности наркокартелей и работорговцев. Таким образом DW еще раз показало свою антироссийскую направленность и готовность поддерживать любые оппозиционные силы из принципа «главное, чтобы против Кремля и власти». Неважно, публикуется правда или ложь. В целом в таком подходе DW нет ничего нового, так как издание и само публикует антироссийскую пропаганду, прямо и косвенно призывая людей к митингам и перевороту в РФ. Странно, что премия имеет название «За свободу слова». Тут скорее уместно другое именование: «За свободу дезинформации». Тогда бы к DW и вопросов не было.

Напомним, работы Елены Милашиной уже попадали в фокус внимания журналистов, отмечавших ее необъективность и намеренное введение читателей в заблуждение. Ранее Федеральное агентство новостей публиковало разбор материала сотрудницы «Новой» под названием «Война без гуманитарных коридоров». Работницу Дмитрия Муратова уличили в дезинформации от сирийских «оппозиционных активистов», видеопропаганде джихадистов и перевирании фактов, игнорировании фактов, а также заподозрили в получении финансирования для публикации дискредитирующих РФ материалов.