Украинская националистка Ницой потребовала запретить День Победы

Киев, 4 мая. Украинская националистка Лариса Ницой обвинила власти страны в отсутствии собственного видения развития Украины и потребовала запретить празднование Дня Победы.

Ницой возмутилась тем, что «коммунистические праздники» на Украине до сих пор не заменили. Она отметила, что если люди привыкли в эти дни отдыхать, то надо заменить праздники.

«Почему это 9 Мая на восьмое мы же вроде бы уже и перенесли – День примирения, День Памяти. Но 9 Мая все равно оставили. Это все – отсутствие украинской власти, украинского видения событий, того, каким путем должна идти Украина», — заявила писательница.

По словам Ницой, Украина должна идти своим путем в образовании, прививать детям «национальные ценности». Она потребовала признать «оккупацией» советский период и запретить празднование Дня Победы.

Ранее Ницой назвала произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Федора Достоевского «щупальцами русского мира». Она указала, что было неправильным отпраздновать 200-летие со дня рождения Пушкина, проигнорировав при этом 200-летие со дня рождения украинского поэта Пантелеймона Кулиша.

Ницой не раз выступала со скандальными заявлениями о русском языке и культуре. Писательница назвала «быдлом» украинцев, слушающих российскую музыку. Кроме того, ранее националистка устроила скандал таксисту, который отказался говорить с ней по-украински.