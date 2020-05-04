ЛНА ликвидировала сирийских и турецких наемников в Триполи

Триполи, 4 мая. Источники в социальных сетях сообщают о двух ликвидированных наемниках так называемого Правительства национального согласия (ПНС) силами Ливийской национальной армии (ЛНА).

Аккаунт Twitter, лояльный ЛНА, сообщает, что в ходе боестолкновений между армией Хафтара и боевиками ПНС в Триполи погибли турецкие солдаты и сирийские наемники, служившие в группировках «Джейш аль-Нухба» и «Дивизия Аль-Хамза».

Напомним, поток вооружения и иностранных наемников из Турции не прекращается, даже несмотря на угрозу распространения пандемии COVID-19 в Ливии — соседствующие с Триполи и Мисуратой, принимающих боевиков, регионы прекратили транспортное сообщение с городами по соображениям безопасности.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о найденной военнослужащими ЛНА видеозаписи, на которой зафиксированы сирийские наемники — один из ликвидированных боевиков на видео являлся членом группировки «Группа Аль-Амшат», печально известной в Сирийской Арабской Республике (САР). Организатор бандформирования — Мухаммед Хусейн Джасим по прозвищу Абу Амша, родившийся в сирийской провинции Хама.

Четыре года назад он начал активно сотрудничать с Турцией и переименовал группировку в «Лива султан Сулейман Шах», а потом присоединил ее к протурецкому объединению «Джейш Ватания Сурия», которое действовало в Сирии.

Участие террористов из протурецкой «Группы Аль-Амшат» в противостояниях в Ливии на стороне ПНС подтвердилось на видеозаписи, обнаруженной у одного из ликвидированных джихадистов.