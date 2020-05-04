Подмосковные врачи предсказали россиянам «масочное» будущее

Москва, 4 мая. Ношение медицинских масок в будущем станет таким же неотъемлемым атрибутом жизни, как и чистка зубов. Об этом заявили подмосковные врачи Павел и Екатерина Громолюк.

Как отметили медики, являющиеся супругами, тяжелой формой COVID-19 болеют не только пожилые люди, но и молодые граждане.

«К нам поступают как молодые пациенты, так и возрастные. И степень тяжести у них разная», — сообщила Екатерина Громолюк, которая работает врачом-пульмонологом в Королевской городской больнице.

Примечательно, что Павел Громолюк, заведующий патологоанатомическим отделением центральной больницы в Ивантеевке, уже перенес коронавирусную инфекцию. По словам мужчины, болезнь для него протекала очень неприятно, хотя он еще достаточно молод и находится в хорошей физической форме.

Екатерина Громолюк не сомневается, что коронавирус будет оставаться на планете еще долго. В связи с этим врачи предсказали россиянам «масочное» будущее.

«Ношение маски станет привычным и обыденным действием — таким же, как ежедневная чистка зубов», — подчеркнула врач-пульмонолог в интервью телеканалу «360».

Медик пояснила, что маска не дает носителю коронавируса заразить других, поэтому чем больше людей будет надевать средства защиты, тем быстрее удастся победить пандемию.

«Даже сейчас, уже переболев, я все равно каждый день выхожу из дома в маске, потому что есть вероятность заражения другой инфекцией», — отметил Павел Громолюк.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что на складах Москвы находятся 15,5 миллиона медицинских масок. Также министр рассказал, что запас масок только в торговых сетях составляет около 20 миллионов штук.