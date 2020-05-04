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Более 70 пациентов с коронавирусом скончались за минувшие сутки

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Более 70 пациентов с коронавирусом скончались за минувшие сутки

Москва, 4 мая. Свыше 70 человек с коронавирусом скончались за прошедшие сутки, передает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

По данным оперштаба, в течение минувших суток в России зафиксировано 76 смертельных случаев у пациентов с пневмонией COVID-19. Всего с начала эпидемии скончалось 1356 человек с коронавирусом.

В настоящее время в России зарегистрировано более 145 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией, из них 10,5 тысячи были выявлены за последние сутки. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли 18 тысяч человек.

Более 70 пациентов с коронавирусом скончались за минувшие сутки

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Источник: Стопкоронавирус.рф
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