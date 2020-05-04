Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ФАН-ТВ

Ледовый дворец «Крылатское» и павильоны ВДНХ превратятся в больницы. ФАН-ТВ

44
0 Оставить комментарий

В Москве помещения павильона №75 ВДНХ и ледовый дворец «Крылатское» будут переоборудованы под временные госпитали по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ремонтные работы уже идут полным ходом.

«Работники городского хозяйства [города Москвы] готовят еще 44 площадки для развертывания временных госпиталей на 10 тысяч коек», — сообщил Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам городского хозяйства.

Ранее в Санкт-Петербурге 7-ой павильон выставочного комплекса «Ленэкспо» был также переоборудован во временный госпиталь в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. По официальным данным в России зарегистрировано более 134 687 случае заражения коронавирусной инфекцией.

Новости партнеров

Новости партнеров