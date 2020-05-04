Медики диагностировали отклонение у Марата Башарова

Москва, 4 мая. Российский актер Марат Башаров поделился новостями о состоянии своего здоровья. В эфире программы «Секрет на миллион» артист сделал неожиданное признание.

Во время брака с Екатериной Шевырковой актер отправился в медучреждение, чтобы закодироваться. Медики обследовали его организм с помощью специальных приборов и обнаружили отклонение, о чем решили вначале поговорить с супругой артиста.

«Я лежу, думаю: «Что такое-то? Помираю что ли? Вроде чувствую себя прекрасно», — рассказал Башаров, передают «Дни.ру».

Позже врачи вернулись в палату и спросили артиста, давно ли он употреблял алкоголь. На тот момент он оставался трезвым в течение последней недели. Медики сообщили Башарову, что у него выявлены отклонения в сердцебиении.

«При таком ритме люди уже ближе к тому свету», — пояснили доктора.

Потом другие специалисты пояснили актеру, что такое отклонение вызвано частыми физическими нагрузками, поскольку артист регулярно занимается хоккеем.

Ранее активисты в Интернете потребовали лишить Башарова звания заслуженного артиста Татарстана и государственной премии РФ. Пользователи Сети обращают внимание, что актер регулярно избивал своих жен, о чем не стеснялся открыто говорить, сообщает «Газета.ру».