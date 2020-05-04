Воздушная репетиция парада ко Дню Победы прошла в Ставропольском крае. ФАН-ТВ

Экипажи штурмовой авиации Южного военного округа (ЮВО) провели репетицию воздушной части парада ко Дню Победы.

В параде штурмовой авиации задействованы 126 самолетов, включая современные Су-25СМ3, Су-25УБ, 84 вертолета от соединений и воинских частей объединения ВВС и ПВО ЮВО, и российской авиабазы в Армении.

Ставропольский край присоединился к 11 городам России, где также пройдут демонстрационные пролеты авиации. Среди них: Ростов-на-Дону, Волгоград, Каспийск, Новороссийск, Краснодар, Владикавказ, Севастополь, Керчь, Грозный, Астрахань, Ейск, а также Ереван и авиационная база округа в Республики Армения.

«Пролеты авиации синхронизированы с торжественными построениями в воинских частях и возложениями венков, а также согласованы с главами администраций субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», — сообщил командующий войсками ЮВО Александр Дворников.

Праздничные пролеты экипажи совершат утром 9 мая в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.