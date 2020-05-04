Зеленский разочаровал украинцев, русских и даже американцев

На Украине спустя 50 дней карантина всех волнуют две главные проблемы: «как не подхватить коронавирус» и «как пережить экономический кризис». Эксперты-медики считают, что властям почти удалось сдержать эпидемию. При этом в сфере экономики события развиваются по крайне негативному сценарию. Киевский политолог, глава аналитического центра «София» Андрей Ермолаев оценил действия власти в условиях эпидемии коронавируса, а также дал прогнозы, что ждет страну после снятия карантина и какие трансформации могут случиться с властью и обществом. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.

Действующая власть, которую олицетворяет команда Владимира Зеленского, с каждым месяцем своего правления воспринимается экспертами все более неоднозначно. В экономическом плане эту двойственность иллюстрируют постоянные заявления о «реформах» и «новом курсе». Они делаются на фоне того, что объем промпроизводства в стране сократился за год на 11%, собираемость налогов и таможенных сборов катастрофически упала, а в госбюджете зияет дыра в 2,5 миллиарда долларов.

Не менее странно выглядят действия «зеленой» власти и на других направлениях. Сам Зеленский постоянно говорит о желании «скорее закончить войну в Донбассе». При этом Украина наотрез отказывается от полного разведения войск, прямого диалога с ДНР и ЛНР и вообще каких-либо конструктивных шагов. В канун 2 мая, годовщины одесской трагедии, президент заявляет, что «расследование по сожжению Дома профсоюзов должно проходить на должном уровне». Тут же МИД Украины публикует коммюнике, что «события 2 мая стали элементом в цепи провокаций России в рамках проекта «Новороссия».

Политологи уже говорят о «биполярном расстройстве Киева по всем направлениям». Андрей Ермолаев уверен: все дело в том, что власть крайне слаба, а ключевые посты в ней занимают дилетанты и конформисты.

«На мой взгляд, эти люди вряд ли способны справиться с нынешними сложнейшими вызовами и хотя бы приостановить движение Украины к пропасти, — говорит он. — У многих сложилось устойчивое впечатление, что почти все важные решения, определяющие жизнь граждан, принимаются где-то вне страны. В диапазоне от ключевых кадровых назначений до приватизации, от словесной эквилибристики до готовых текстов законов и правительственных указов. В украинских СМИ еще в 2019-м родился образ новой власти, устроившей марафон решений-заготовок в Раде — «зеленый ксерокс». Но беда в том, что больше половины депутатов из «Слуги народа» даже не могут толком объяснить суть решений, которые принимают. Это первая Рада в истории государства, где добрая половина нардепов никому неизвестна и неинтересна».

По мнению главы центра «София», реальная, концептуальная власть в стране сейчас находится за пределами Украины.

«Дело даже не во «внешних обкомах» — вашингтонских или брюссельских. Суть в том, что политическая власть Украины ведет себя как всадник без головы. А за право насадить эту голову на туловище на Западе ведется жестокая конкуренция, — отмечает аналитик. — Это унижает достоинство страны в мире, убивает ее экономику и остатки национального капитала, а также разрушает территорию и размывает крайне хрупкую украинскую общность. Ведь самая важная составляющая украинской государственности — «самостийность» — выражается в стремлении жить своей головой. К сожалению, в условиях войны, эпидемии и экономического кризиса «зеленая» власть не способна к самостоятельности. А вот внешняя концептуальная власть в этих условиях довольно неплохо Украину организовывает».

Ермолаев также прокомментировал реакцию власти на эпидемию коронавируса. По его оценке, она была хаотичной, излишне жесткой и не согласованной с важнейшими социальными группами.

«Власть не имела морального права останавливать жизнь общества даже в условиях эпидемии. Со стороны «Зе-команды» было бы правильно, социально эффективно сразу же инвестировать в безопасные условия труда, в средства индивидуальной защиты для работников реального сектора, сервиса и т. д. Государство, местная власть и бизнес в условиях эпидемии должны были сработать как партнеры, опираясь на механизмы и политическую традицию социального партнерства. Если и сокращать сферу экономической деятельности в период карантина, то на основе согласованных решений, с механизмами компенсации и разумной налогово-кредитной помощи. К сожалению, все было сделано властью намного более грубо и топорно. Как следствие, экономике Украины нанесен непоправимый ущерб», — отметил эксперт.

Вирусная угроза хорошенько встряхнула общество, вынудила людей немного побыть наедине с собой и хорошенько подумать, констатировал политолог. Но не изменила негативных традиций в информационном поле.

«Увы, уровень взаимного неприятия в нашем обществе остался прежним. В ходе карантина шел поток устрашающих новостей со всех ТВ-каналов, лилось откровенное хамство политиков и чиновников, дешевые шутки в телеобращениях — все это было отвратительно. На мой взгляд, украинская власть воспользовалась моментом, чтобы нас всех «купировать» — поквартально, порегионально, поквартирно. Не гнушаясь при этом новым Telegram-правом уведомлять и не спрашивать разрешения. Где-то на обочине остались ранее провозглашенные «Зе-командой» солидарность и соборность. О них теперь вспоминают разве что на выборах да в праздничных речах. При своевременном госзаказе и согласовании своих действий с крупным бизнесом особых проблем в выпуске спецодежды, санитарно-гигиенического оснащения не было бы. И тогда не было бы повального закрытия производств, торговых сетей, сферы услуг и в целом разрушения бизнес-среды, — подчеркнул он. — Но вместо этого мы увидели от власти поучительный тон, окрики, штрафы и т. д. Увы, ни интеллектуально, ни финансово, ни организационно, ни политически власть Зеленского оказалась не готова к действиям в чрезвычайной ситуации. Многие представители среднего и малого бизнеса уже стали жертвами украинского «антивирусного плана». Но долго так длиться не может и не будет. Мне кажется, пружина отчаяния и протеста в бизнес-кругах уже сжалась до предела».

Говоря об общем состоянии украинского общества, аналитик назвал его парадоксальным.

«Прошлые экономические и политические потрясения поднимали гражданское общество в едином порыве. Но сейчас пропагандистская кампания, связанная с карантином, общество реорганизовала, — подмечает Ермолаев. — Мы видим полную гражданскую пассивность, отсутствие любой альтернативы на тему «что делать?». Общество испугано, находится в некоем гипнозе, хорошо управляемом состоянии, чем и пользуется власть. Ведь угроза болезни, тем более с риском летального исхода, вообще бьет по психике даже самого здорового человека. Это сильнейший источник страха и смирения».

Украина так же, как и весь мир, выйдет из эпидемии в обозримом будущем. Весь вопрос — в том, с какими потерями.

«Как ни договаривайся о преодолении биоугрозы, каждая страна и каждое правительство по ходу дела решают еще и задачу собственного выживания, а также проблему собственной посткризисной стратегии развития и укрепления либо ждут «предписаний» извне, обрекая себя на роль подспорья для чужих стратегий. Политический «режим Зе», несмотря на все разговоры о готовности к взаимодействию с национальным капиталом, придерживается лишь политики самовыживания и ждет распоряжений из центров силы, которые его контролируют», — говорит эксперт.

После пандемии коронавируса, прогнозирует он, многое изменится в глобальном экономическом раскладе, международных взаимоотношениях и на локальных рынках. Мир после экономической депрессии войдет в фазу ультраглобализма, где место грубой силы займет политика сделок плюс геоэкономический прагматизм нескольких мировых центров. Впрочем, украинские власти не могут и не желают думать о глобальных мировых изменениях.

«Страна проявляет полную растерянность в отношении своего будущего. Власти не способны ответить на вопросы «Что делать дальше?», «Какой должна стать экономика, чтобы окончательно не распасться в период кризиса?» или «Как не упустить тот минимум присутствия в мировой экономике, который был?» — перечисляет аналитик. — Вот эта растерянность огорчает больше всего. Притом что политический режим «слуг народа» демонстрирует какой-то гиперэгоизм, то есть категорический отказ от серьезного диалога и с политическими оппонентами, и с представителями интеллектуальных кругов. Мне кажется, за год у власти произошли определенные мутации в «Зе-команде», эти люди подсели на «наркотик властвования».

Учитывая амбиции, нежелание и неготовность отвечать за содеянное, на Банковой формируется своеобразный «инстинкт властвования», причем иногда вопреки здравому смыслу, считает глава центра «София». Своими действиями Зеленский разочаровал не только украинцев и русских, но даже и американцев.

«Подбор кадров в «Зе-команде», элементы политического сектантства, которые проявляются все больше, закрытые встречи, внутренний взаимный шантаж, отсутствие серьезного плюрализма мнений и публичных дискуссий внутри правящей силы… Все это говорит о том, что власть купируется и занимает позицию «самозащиты любой ценой». При этом у них есть необъяснимая надежда на то, что какие-то «стратегические партнеры», кредиторы или «добрые инвесторы» помогут и подскажут Украине, как ей быть. Такое самогильотирование создает серьезную угрозу будущему государства», — отмечает Ермолаев.

По словам политолога, все перечисленные проблемы украинского общества и политического режима могут привести к тому, что страна в ближайшем будущем окажется в состоянии хронического одиночества — и внутреннего, и внешнего, без внятного самостоятельного видения, как ей выживать в постпандемическом мире. Кроме того, она может окончательно потерять шанс на восстановление былой целостности, а также на возвращение миллионов соотечественников, живущих в Донбассе, в Крыму или просто решивших не возвращаться домой с зарубежных заработков.