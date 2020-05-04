Ученые назвали новую дату окончания пандемии в России

Москва, 4 мая. Ученые пересмотрели свой прогноз, касающийся окончания пандемии коронавирусной инфекции в России. Опасная инфекция отступит немного позже, чем предполагалось ранее. Об этом говорится в исследовании лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.

Изначально ученые предполагали, что вспышка коронавирусной инфекции в России закончится в начале августа, однако новые данные говорят о том, что эта дата сдвинулась к 17 августа. Специалисты подчеркнули, что прогнозы окончания пандемии могут меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации и принимаемых в стране мер по борьбе с инфекцией, передает «Газета.Ru».

Напомним, что вспышка новой коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала сложившуюся ситуацию пандемией.

Согласно последним данным, в России на сегодняшний день официально подтверждены свыше 145 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 18 тысяч человек успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений, 1356 скончались.