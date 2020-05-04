В Москве прошла репетиция воздушного парада Победы

Москва, 4 мая. Репетиция воздушного парада Победы прошла в Москве утром 4 мая. В рамках подготовки к мероприятию самолеты пролетели над Красной площадью.

В московском параде, приуроченном к 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, примут участие 210 самолетов и вертолетов. В репетиции задействовали свыше 70 единиц авиационной техники. 4 мая над Москвой пролетели истребители МиГ-31К и Су-57, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ка-52, Ми-35 и Ми-28Н, а также штурмовики Су-25, бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160 и другие самолеты. В связи с подготовкой к параду были введены ограничения в московских аэропортах. Телеканал RT вел прямую трансляцию репетиции.

Напомним, в этом году было принято решение провести только воздушную часть парада Победы в связи с пандемией коронавируса. Помимо пролета авиационной техники, на 9 мая запланированы салюты. Отмечается, что воздушные парады пройдут в 32 городах России.

Отметим, что в связи с эпидемией акция «Бессмертный полк» была переведена в онлайн-режим. Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал, что примет в ней участие «душой и сердцем».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что полноценное празднование Дня Победы состоится, когда позволит эпидемиологическая ситуация. Он также отметил, что 9 мая Путин возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам.