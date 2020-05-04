В Китае объяснили, почему США не осмеливаются провоцировать Россию самостоятельно

Пекин, 4 мая. Огромная военная мощь США позволяет им устраивать провокации по всему миру, однако Вашингтон не осмеливается самостоятельно провоцировать Россию, пишет издание «Феникс».

Аналитик издания объяснил, что у США есть три слабых места, которые не позволяют им вести себя вольно с Россией. Прежде всего, опыт локальных войн показывает, что РФ способна быстро и мощно реагировать на любые провокации. Во время войны в Сирии российским военным удалось застать американских врасплох.

Также Россия имеет большой ядерный потенциал, который способен поражать авианосную ударную группу, которой так гордятся США.

«Главной гордостью ударного вооружения Соединенных Штатов является их авианосная ударная группа, но Россия также является страной, обладающей наибольшим количеством ядерного оружия в мире», — пишет издание.

Кроме того, США часто прибегают к политике введение эмбарго на ресурсы, что делает страну неспособной противостоять вооруженным силам США. Однако подобная схема не сработает с Россией. В случае эмбарго Россия будет самодостаточна и не предоставит США удобного шанса для начала действий.

Ранее американские должностные лица заявили, что КНР могла скрывать масштабы вспышки COVID-19, чтобы запастись необходимыми для борьбы с коронавирусом товарами медицинского назначения.