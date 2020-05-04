Коронавирус за сутки выявили еще у 74 человек в Саратовской области

Саратов, 4 мая. Врачи за сутки диагностировали коронавирус еще у 74 жителей Саратовской области. Общее число инфицированных граждан в регионе достигло 659. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Отмечается, что по состоянию на 3 мая, девять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались, 99 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц.

«Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет — девять; 18-19 лет — два; 20-29 лет — два; 30-39 лет — 12, 40-49 лет - 13, 50-59 лет — 19, старше 60 — 17. Все пациенты находятся под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что 25 новых случаев заражения были выявлены в Ершовском районе у людей, которые контактировали с ранее инфицированными гражданами. Кроме того, опасная инфекция была подтверждена у заболевших внебольничной пневмонией. Еще 15 случаев коронавируса — в Аткарском районе, шесть — в Энгельсском, пять — в Саратове, четыре — в Екатериновском, по два — в Новоузенском, Новобурасском и Краснокутском районах, а также по одному — еще в 13 районах.