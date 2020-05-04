Токаев назначил нового представителя в Сенат вместо дочери Назарбаева

Нур-Султан, 4 мая. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил депутатом сената Маулена Ашимбаева, который ранее занимал пост первого заместителя главы администрации президента. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Ранее Центральная избирательная комиссия Казахстана утвердила прекращение депутатских полномочий Дариги Назарбаевой, старшей дочери бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Соответствующий указ Токаев подписал еще в субботу, 2 мая. Причины данного решения не озвучивались, позже президент в Twitter поблагодарил Назарбаеву за работу на должности спикера верхней палаты парламента.

«Указом главы государства Ашимбаев Маулен Сагатханулы назначен депутатом сената парламента Республики Казахстан», — передает пресс-служба президента Казахстана.

Назарбаева была сенатором с сентября 2016 года, а его председателем была избрана в марте 2019 года, в августе этого же года Токаев переназначил ее депутатом сената в связи с истечением срока полномочий.

В соответствии с конституцией Казахстана пост спикера верхней палаты парламента является вторым после должности президента. Председатель сената становится временным обладателем полномочий главы государства в случае смерти, досрочного освобождения или отрешения от должности президента.