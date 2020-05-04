Уткин отреагировал на слова тренера «Ахмата» о дармоедах

Москва, 4 мая. Спортивный комментатор Василий Уткин отреагировал на слова главного тренера грозненского «Ахмата» Игоря Шалимова о «дармоедах», желающих ничего не делать и получать деньги.

Шалимов заявил, что у людей появилась возможность выбрать другую профессию. Но некоторые желают быть «дармоедами» — ничего не делать и получать деньги.

Уткин жестко отреагировал на слова Шалимова. Комментатор напомнил тренеру, что «Ахмат» занимает последнее место в турнирной таблице. Но при этом зарплата Шалимова составляет около 500 тысяч евро.

«Игорь Шалимов назвал дармоедами. На самом деле даже неважно кого, достаточно того, что не себя. Тренер команды с последнего места в чемпионате. С последнего. И он называет дармоедом кого-то еще. Не себя», — написал Уткин с своем Telegram-канале.

Ранее Уткин объявил, что больше не будет продолжать спор с телеведущим Владимиром Соловьевым. Конфликт между Уткиным и Соловьевым разгорелся около двух недель назад после критики комментатора в адрес российских властей. Оппоненты обменивались взаимными оскорблениями. Однако Уткин решил поставить точку в споре и объявил о завершении конфликта.