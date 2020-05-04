Доцент РЭУ предложила меры поддержки бюджетников в регионах

Москва, 4 мая. Чтоб улучшить финансовое положение врачей и учителей в субъектах РФ, необходимо усилить федеральный контроль над регионами и внести поправки в Трудовой кодекс. С таким предложением выступила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Эксперт указала не недочеты системы оплаты труда работников бюджетной сферы, в том числе врачей и учителей. По ее словам, сейчас наблюдается большая разница в зарплатах как между регионами, так и между руководящим персоналом и рядовыми сотрудникам. Что касается последних, их доходы увеличились вместе с нагрузкой. В связи с этим Иванова-Швец считает необходимым довести долю гарантированного оклада в зарплате до 70% с сохранением всех надбавок. При этом, по мнению эксперта, федеральный центр должен контролировать регионы.

«Рекомендации из центра по соблюдению пропорций (базовая часть не ниже 70%) во многих регионах не соблюдаются — ведь это лишь рекомендации», — отметила доцент.

Также Иванова-Швец предложила внести в Трудовой кодекс поправки, согласно которым МРОТ может получать только неквалифицированный рабочий персонал, пишет «АиФ».

«А у нас сейчас во многих регионах складывается ситуация, что такой минимум или даже ниже получают как работники со средним специальным образованием (например, медсестры), так и работники с высшим образованием (учителя)», — подчеркнула эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил установить дополнительные выплаты для медиков, работающих с пациентами с коронавирусом. Для врачей такая доплата составит 80 тысяч рублей, напоминает RT.