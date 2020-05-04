Астролог Любимова назвала зависимые от магнитных бурь знаки зодиака

Москва, 4 мая. Несколько магнитных бурь произойдут в мае, ближайшая из них ожидается уже 5 числа. Это явление может оказывать сильное влияние на людей определенных знаков зодиака. Отмечается, что 28 мая произойдет по-настоящему сильная буря. Люди с хроническими заболеваниями могут почувствовать недомогание. Астролог Лилия Любимова назвала знаки зодиака, которые наиболее зависимы от этого космического явления.

Отмечается, что люди со слабым сердцем могут страдать от тахикардии и сильной головной боли. У метеозависимых людей может появиться ломота в суставах, сонливость и нервозность. В целом магнитная буря может вызывать у человека головокружение, учащение пульса, перепады настроения, бессонницу и беспричинную тревожность.

«Знаки огня — Стрелец, Овен и Лев — они сильнее реагируют на магнитные бури на Солнце», — рассказала Любимова.

Воздействовать на человека могут и другие природные явления. Так, человек может испытывать недомогание, когда Луна находится в определенных фазах. В полнолуние человек быстрее устает, появляется головная боль, а также происходит обострение хронических болезней, передает «Слово и Дело».

«Больше всего от фаз Луны зависят водные знаки. Очень сильно зависят Раки, Рыбы, Скорпионы и Козероги», — резюмировала Любимова.

Эти знаки очень остро реагируют на новолуние, растущую и убывающую Луну. Отмечается, что магнитные бури возникают, когда потоки солнечного ветра приближаются к окрестностям нашей планеты и взаимодействуют с ее магнитосферой. Появление магнитных бурь связано с солнечной цикличностью. Наиболее известен и изучен цикл с длительностью около 11 лет.