Дачная самоизоляция: как петербуржцы проводят майские праздники. ФАН-ТВ

Коронавирусная пандемия не помешала покинуть городские квартиры и отправится на свежий воздух. Губернаторы Северной столицы и Ленобласти не стали выстраивать пропускные кордоны и отпустили петербуржцев на дачные участки при условии соблюдения всех мер предосторожности.

Что может быть лучше, чем с наступлением солнечных дней вырваться из каменных джунглей и самоизолироваться там, где простора больше и воздух свежее, тем более что и нерабочие дни продлили до 11 мая. Главное — паспорт и документы на дачу не забыть и прямиком без лишних остановок к загородному участку.

Владислав Кузнецов еще до майских отвез детей к своим родителям, которые живут в садоводстве постоянно уже около 9 лет. Заезжает только в местный магазин, общественным транспортом не пользуется.

«Когда наше правительство приняло решение самоизолировать всех граждан, мы взяли детей и переехали сюда. Взрослые ездят на работу по мере необходимости, дети находятся здесь, потому что школы и сады сейчас закрыты. И на улице на воздухе в хорошую погоду намного лучше, чем находиться в городе», — говорит Владислав Кузнецов, петербуржец.

У главы семейства Анатолия Кузнецова двое детей и пять внуков. Девять лет назад он променял городскую жизнь на областную, с Садовой улицы перебрался в загородный дом, о переезде совершенно не жалеет. И теперь проводит экскурсию по собственному огороду, который вырастили вместе с женой.

В связи с самоизоляцией привычная жизнь практически не изменилась, разве что стали реже выбираться в магазин и общаться с соседями.

«С соседями мы стараемся вообще как-то не контактировать, ну как-то само по себе, если раньше ходили друг к другу в гости, сейчас просто перестали ходить», — рассказывает Анатолий Кузнецов, пенсионер.

Но соседи на Анатолия не в обиде, говорят, дел здесь хватает, скучать совершенно некогда, у многих рассада уже переместилась на грядки и вот-вот зацветет.

«Здесь у нас свежий воздух, здесь я ковыряюсь, что-то делаю, видите у нас тут чисто в общем-то все, тут и работы хватает. А в городе что, в четырех стенах как в каменном мешке. Ну, убрал, постирал, погладил, кушать приготовил и все! А у нас тут постоянно идут какие-то движения», — делится Любовь Суханинская, пенсионерка.

«А в городе что, в квартире сидеть? Уже тяжело сидеть в квартире, хочется на воздух, так что у кого есть дача, надо всем сидеть на дачах», — уверена Вера Калинина, пенсионерка.

Сидеть на дачах помогает правительство города. Специально для садоводов на время майских выходных запустили дополнительные электрички, а для некоторых категорий граждан сделали бесплатный проезд в сторону участка до 12 мая включительно.

Только по предварительным данным около двух миллионов садоводов регулярно выезжают в Ленобласть, сейчас их число может увеличиться.

Однако Роспотребнадзор просит не забывать об эпидемии, соблюдать социальную дистанцию и жарить шашлыки на участке исключительно с членами семьи.