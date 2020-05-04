Концерт музыканта Романа Архипова покажет медиацентр «Патриот»

Санкт-Петербург, 4 мая. В понедельник, 4 мая, в 15.00, Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» покажут домашний онлайн-концерт музыканта Романа Архипова.

Роман Архипов — российский певец, бывший участник группы «Челси», принимал участие в проекте «Фабрика звезд», где пел вместе с такими знаменитыми группами, как Scorpions и Gotthard. Вместе с группой «Челси» в 2006 году получил звание «Лучшая группа», а также несколько премий «Золотой граммофон». Роман Архипов всегда верен себе и своему музыкальному вкусу: где бы он ни выступал, всегда можно услышать драйв настоящего рока.

Несмотря на карантин, культурная жизнь в России продолжается. В непростое время особо нужна поддержка больницам и врачам. Каждый из нас может дополнительно поддержать медучреждения, как через благотворительные фонды, так и напрямую.

Любой желающий может сделать пожертвование на ведение уставной деятельности Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина.

Реквизиты указаны на сайте больницы: http://botkinhosp.org/pomoch-bolnitse

Телефон: (812) 409-79-52 (бухгалтерия).

Ссылка на наш видеоканал здесь.

Зрители трансляции будут иметь возможность позвонить в эфир и задать свой вопрос.

Телефон прямого эфира: +7 994 424 95 87.

Архив материалов и онлайн-трансляции — здесь.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

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