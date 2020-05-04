Проценко раскрыл данные о пациентах с коронавирусом в Коммунарке

Москва, 4 мая. Городская больницы № 40 в московской Коммунарке приняла 1768 пациентов с коронавирусом за весь период, сейчас в больнице остаются 325 пациентов с подтвержденным COVID-2019. Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

По данным больницы, в стационаре находятся 503 пациента, у 62% подтвержден коронавирус. В состоянии средней тяжести находятся 36% пациентов, в тяжелом состоянии – 60%, в крайне тяжелом – 5%. У 98% пациентов выявлены признаки внебольничной пневмонии.

В реанимации в Коммунарке остаются 55 человек, из них 64% — старше 60 лет, 33% — от 41 года до 60 лет. 49% пациентов в реанимации подключены к аппарату ИВЛ, один человек проходит ЭКМО.

По данным на 3 мая, в России выявили 10 633 новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки, общее число выявленных случаев достигло 134 687. Новые случаи были зарегистрированы в 85 регионах.