Киев, 4 мая. Киев выпрашивает у Международного валютного фонда (МВФ) мизерные подачки в обмен на национальные интересы страны, считает украинский композитор Владимир Быстряков.

Быстряков заявил, что политика президента Украины Владимира Зеленского сводится к «судорожным попыткам хоть откуда-то раздобыть деньги». При этом композитор отметил, что суммы кредита незначительные, а полученные деньги все равно оседают в карманах чиновников вроде «Нафтогаза», выписывающих себе баснословные премии.

Зеленский сообщил, что договорился с МВФ об увеличении транша с 5 до 8 млрд долларов. Зеленский отметил, что первый транш может составить 2 млрд долларов.

Ранее Зеленский угодил в скандал из-за решения предоставить Михаилу Саакашвили должность в правительстве. Однако позже президент отказался от такой идеи, чем вызвал еще больше недовольства из-за непоследовательной политики.

Украинский политолог Вадим Карасев считает, что попытка Зеленского вернуть ко власти Михаила Саакашвили свидетельствует о некомпетентности главы государства и крахе проекта «Слуга народа».