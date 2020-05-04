Попова оценила возможность полного завершения распространения коронавируса в РФ

Москва, 4 мая. Говорить о полном завершении распространения коронавируса в текущей ситуации невозможно, поскольку риски возникновения новых очагов все еще сохраняются. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна», — сказала она в интервью на телеканале «Россия-24».

По словам Поповой, общение между людьми сохраняется, поэтому риск возникновения новой вспышки есть, даже если в стране не осталось вирусов, передает RT.

Кроме того, глава Роспотребнадзора сообщила, что в нашей стране часть ограничительных мер сохранится, пока не выпустят вакцину или лекарство от коронавируса. Как отметила Попова, люди «учатся жить по-новому». Она рассказала, что ограничения поэтапно будут снимать, однако пожилым людям и тем, кто имеет хронические заболевания, все равно придется оставаться дома. Попова призвала россиян соблюдать установленные правила, чтобы постепенно можно было смягчать ограничения.

Ранее глава Роспотребнадзора рассказала, при каком условии в России отменят режим самоизоляции. По ее словам, возможная отмена ограничений зависит от развития эпидемиологической ситуации.

По данным на утро 4 мая, в России выявлено 134 687 случаев заражения коронавирусом, 16 639 человек уже выздоровели.