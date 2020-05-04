Сбежавшего из армии солдата нашли спустя 15 лет в Тюмени

Тюмень, 4 мая. Правоохранители спустя 15 лет отыскали дезертировавшего из армии солдата в Тюмени. Ушедшего служить по призыву юношу даже родная мать считала погибшим. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ по Тюменскому гарнизону ЦВО.

В сообщении говорится, что солдат самовольно оставил воинскую часть, в которой он проходил службу, в 2004 году. В какой-то момент молодой человек просто исчез из расположения на долгих 15 лет. Отмечается, что все это время родственники ничего не знали о судьбе солдата. Однако правоохранителям удалось его отыскать. Оказалось, что все это время он неофициально работал на территории Тюменской и Свердловской областей.

Сотрудники Следственного комитета сообщили радостную весть матери дезертира и его тете. Женщины сразу же отправились на встречу. Все эти годы они считали парня погибшим.

В сообщении отмечается, что у солдата не было уважительных причин для совершения самовольного оставления части. Уголовное дело в отношении призывника прекращено.