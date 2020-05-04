Уткин объявил о завершении конфликта с Соловьевым

Москва, 4 мая. Спортивный комментатор Василий Уткин объявил, что больше не будет продолжать спор с телеведущим Владимиром Соловьевым.

Конфликт между Уткиным и Соловьевым разгорелся около двух недель назад после критики комментатора в адрес российских властей. Оппоненты обменивались взаимными оскорблениями и поносили друг друга. Однако Уткин решил поставить точку в споре и объявил о завершении конфликта.

«Я уверен, что дал отпор негодяю. Это получилось, он визжал от боли. Я очень этому рад и считаю это очень серьезным и профессиональным деянием», — объявил Уткин в своем канале в YouTube.

Уткин признался, что события последних недель его задели. Однако комментатор отметил, что для него искусство или ремесло словесных панчей не имеет ничего общего со взглядами на жизнь.

«Вместе с тем я совершенно не стыжусь и не жалею о содеянном, потому что любой агрессор должен получать изо всех сил. Это вообще мой принцип любой дискуссии», — добавил Уткин.

Ранее на защиту комментатора встал актер Никита Джигурда, он вызвал на боксерский поединок Соловьева. В комментарии Федеральному агентству новостей Джигурда заявил, что у него есть план действий на случай отказа Соловьева от участия в «дуэли». Он сказал, что до глубины души возмущен поведением Соловьева.