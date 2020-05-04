Врачи раскрыли причины слабого иммунитета у современных людей

Москва, 4 мая. Иммунитет современных людей мог ослабнуть из-за бесконтрольного приема антибиотиков, а также в связи с ухудшением экологической обстановки. Об этом рассказали аллергологи-иммунологи Марина Аплетаева и Ольга Пащенко.

По словам Аплетаевой, люди стали чаще болеть, а инфекции протекают тяжелее и вызывают все больше осложнений. К такому результату могло привести применение антибиотиков, угнетающих иммунную систему.

«Надо помнить, что вирусы антибиотиками не уничтожаются. Ими лечатся бактериальные инфекции, проявившиеся при осложнениях от вирусных заболеваний», — сказала Аплетаева в интервью «Известиям».

С мнением врача согласна и доцент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Ольга Пащенко. Она отметила, что, принимая антибиотики самостоятельно, можно убить микрофлору, являющуюся неотъемлемой частью иммунной системы. Кроме того, усиливается устойчивость патогенов к антибиотикам за счет множественных мутаций генома вирусов и бактерий, передает телеканал «360». Также, по мнению Пащенко, к ухудшению иммунитета могла привести неблагоприятная экологическая обстановка.

«Повышение содержания в атмосфере выхлопных газов и химических промышленных выбросов ведет к росту концентрации солей тяжелых металлов и других нежелательных микроэлементов», — отметила врач.

Эксперт пояснила, что из-за загрязнения воды и почвы увеличивается риск аллергических и аутоиммунных реакций, когда клетки иммунной системы сами начинают атаковать организм.

Ранее профессор Антон Ершов рассказал об условиях формирования стойкого иммунитета к коронавирусу. Он отметил, что при легком или тяжелом течении болезни необходимый иммунитет может не выработаться, передает RT.