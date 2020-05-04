Девушка прилетела из Москвы в Нижневартовск, скрыв коронавирус

Ханты-Мансийск, 4 мая. Девушка прилетела из Москвы в Нижневартовск (ХМАО), скрыв подтвержденный коронавирус. Об этом сообщил руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Виктор Перекокин.

Девушка имела справку о том, что у нее выявлен коронавирус. Но ни она, ни ее родители не предупредили о заболевании профильные ведомства. Все контактировавшие с ней на борту самолета и в аэропортах проходят обследование, их отправят на самоизоляцию на 14 дней.

«Она подвергла угрозе всех пассажиров и всех, кто встречал ее в аэропорту. Информация будет направлена в УМВД для решения о возбуждении уголовного дела», — сообщил Перекокин.

Глава города Василий Тихонов, комментируя ситуацию, подчеркнул, что речь идет о «не взрослой» девушке, в первую очередь вызывает вопрос беспечность родителей.

По данным на 3 мая, в России выявили 10 633 новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки, общее число выявленных случаев достигло 134 687 человек. Новые случаи были зарегистрированы в 85 регионах.