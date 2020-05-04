Минтруд объяснил, как будут оплачиваться нерабочие дни. События дня. ФАН-ТВ

Минтруд заявил, что нерабочие дни в мае должны быть оплачены Министерство труда и социальной защиты объяснило порядок оплаты нерабочих дней с 6 по 8 мая. Напомним, эти даты присоединились к майским праздникам в соответствии с указом президента, таким образом в России был продлен режим всеобщей самоизоляции. Так, согласно заявлению Минтруда, дни с 6 по 8 мая, как и все апрельские дни простоя, должны оплачиваться в обычном размере, так, если бы они были рабочими. Напомним, такой режим действует в нашей стране до 11 мая включительно.

Часть ограничительных мер сохранится в России до появления вакцины С 12 числа должны постепенно сниматься ограничения, которые были введены для нераспространения коронавирусной инфекции. Однако часть введенных мер будет сохраняться в России до появления вакцины. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Министр подчеркнул, что выход на плато по COVID-19 не означает, что сразу же будет объявлен «праздник». По его словам, нужно выстроить целую систему, которая позволит вновь не получить подъема заболеваемости. Меж тем в Европе снятие ограничений началось полным ходом. В странах ЕС открываются магазины непродовольственных товаров, салоны красоты и даже рестораны. В Берлине с сегодняшнего дня начнут работать музеи, выставочные залы, мемориальные комплексы, библиотеки, парикмахерские салоны.

Самолет авиакомпании «Россия» вылетел с Бали Россияне продолжают возвращаться домой через закрытые границы специальными рейсами. Очередной самолет авиакомпании «Россия» минувшим вечером вылетел с индонезийского острова Бали в Москву. По данным Минкомсвязи, рейс следует по маршруту Денпасар — Петербург — Москва. На борту находятся 382 пассажира. Кроме того, еще один вывозной перелет с российскими гражданами запланирован из Еревана.