Местный житель нашел обезьяну у себя в огороде в Кемерово

Кемерово, 4 мая. Житель Новокузнецка обнаружил у себя в огороде обезьяну. Экзотического гостя мужчина передал сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что стражи правопорядка передали заблудившееся животное сотрудникам приюта «Шанс на жизнь», которые в данный момент ищут хозяина обезьяны, передает «Газета Кемерова».

«Макак оказался взрослым самцом, находящимся в гоне. Обезьянку определили на временную передержку до поиска настоящих хозяев», — рассказали в приюте.

Сотрудники приюта сообщили, что у потерявшегося животного есть несколько особых примет, которые с легкостью сможет назвать настоящий хозяин животного.

Ранее сообщалось, что обезьяна поселилась на балконе обычной квартиры в Калуге и провела там два дня. Отмечается, что животное прибыло в Россию незаконным путем. Его в составе партии из 50 других таких же приматов провезли в страну контрабандой, но живой груз был конфискован на таможне, передает «Ридус».