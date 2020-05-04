Кемерово, 4 мая. Третий пациент с коронавирусом скончался в Кемеровской области. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

«Один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался, у него развилась пневмония», — написал губернатор.

Как сообщили в местном оперативном штабе по ситуации с коронавирусом, мужчина скончался в Новокузнецке. Пациенту было 62 года, пишет «Газета Кемерова».

Цивилев уточнил, что новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки в Кузбассе не выявлено. Также губернатор сообщил, что в инфекционных больницах региона остается 141 пациент с COVID-19.

По данным на утро 4 мая, в Кемеровской области зарегистрировано 166 случаев заражения коронавирусом, 22 человека уже выздоровели. Кроме того, 10 053 человека в регионе находятся на изоляции дома, в обсерваторах и медстационарах.

Ранее специалисты МЧС посоветовали выделять отдельную комнату человеку, который переносит коронавирус в легкой форме и лечится дома. Эксперты отметили, что помещение должно хорошо вентилироваться. Тем, кто проживает с больным, нужно постараться держаться от него на расстоянии два метра. Также в МЧС посоветовали использовать средства защиты и предупредили, что спать в одной кровати с носителем вируса не стоит.