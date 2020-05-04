Специалисты МЧС посоветовали выделять отдельную комнату больному COVID-19

Москва, 4 мая. Во время лечения легкой формы коронавирусной инфекции на дому, больному следует выделять отдельную хорошо вентилируемую комнату. К такому выводу пришли специалисты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

По словам экспертов, это должна быть непроходная комната с достаточно интенсивным обменом воздуха. При этом отмечается, что если это сделать невозможно, то жителям квартиры необходимо держать от больного на расстоянии хотя бы двух метров. Также не рекомендуется спать с инфицированным в одной кровати.

«Используйте средства индивидуальной защиты, минимизируйте время общения с больным», — цитирует ТАСС специалистов МЧС.

Напомним, в настоящее время в России выявлено более 134 тысяч инфицированных. От коронавируса скончались 1 280 человек, вылечились более 16 600. При этом государством принимаются эффективные меры для борьбы с распространением пандемии. Так, например, в конце апреля Минобороны РФ ввело в эксплуатацию шесть инфекционных центров в нескольких регионах России.

29 апреля замглавы ведомства Тимур Иванов доложил министру обороны России Сергею Шойгу, что девять военных госпиталей Московского территориального гарнизона полностью готовы к приему военнослужащих в случае обнаружения у них коронавируса.