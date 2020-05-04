Астрономы обнаружили необычную погибшую звезду

Москва, 4 мая. Астрономы открыли необычную мертвую нейтронную звезду Swift J1818.0–1607, которая может оказаться «недостающим звеном» между магнитарами и пульсарами. Об этом пишет ScienceAlert.

Загадочный объект был зафиксирован телескопом Burst Alert, который находится в орбитальной обсерватории Swift. Сначала астрономы решили, что Swift J1818.0–1607 — это магнитар, то есть звезда с очень большим магнитным полем. Затем ученые установили, что от звезды исходит импульсное радиоизлучение, значит, объект является радиопульсаром. Кроме того, оказалось, что это самый быстро вращающийся пульсар и, возможно, самый молодой из всех известных.

Необычность мертвой звезды заключается в особенности, которой нет у других четырех известных астрономам радиомагнитаров. Яркость радиоизлучения объекта резко падает при переходе от низких частот к высоким, при этом другие радиомагнитары обладают практически постоянной яркостью по всему радиочастотному спектру.

По мнению ученых, открытие может доказать, что пульсары способны эволюционировать в магнитары, передает «МИР 24». Кроме того, Swift J1818.0–1607 подтверждает, что разрушающиеся звезды обладают магнитным полем. Для того, чтобы сделать окончательные выводы, астрономам требуется дополнительно изучить новый объект.

Ранее американские астрономы обнаружили похожую на Землю планету. Объекту было присвоено название Kepler-1649c.