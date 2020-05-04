После публикации в Instagram Собчак вновь оказалась в центре скандала

Москва, 4 мая. Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак оказалась вновь в центре скандала. Пользователи социальной сети Instagram заподозрили знаменитость и ее подчиненных в плагиате.

Ранее Собчак опубликовала в своем аккаунте пост, в котором она рассуждает о режиме самоизоляции, который вскрыл недостатки некоторых российских звезд шоу-бизнеса. По ее мнению, связанная с пандемией активизация в социальных сетях некоторых знаменитостей наглядно показывают их умственные способности. Она также заявила, что многие звезды не ведут страницы в Instagram сами, и ставшие в последнее время популярными прямые эфиры демонстрируют не лучшую сторону артистов.

Однако пользователь Instagram «Беспощадный пиарщик» увидел в данной публикации плагиат. В частности, по словам самого автора, этот текст был написан и опубликован им еще в конце апреля и изначально посвящался ситуации, связанной с Региной Тодоренко.

«Девочки, райтеры Ксении Собчак украли наш пост от 25 апреля, не потрудившись его даже как следует переписать. Ксения Анатольевна, платить-то будем? Авторские», — возмутился пользователь, заявивший свои права на текст.

В настоящее время Собчак никак не отреагировала на данное заявление.

Напомним, ранее демонстративно Собчак покинула прямой эфир программы Владимира Соловьева после ругани с журналистом Олегом Кашиным.