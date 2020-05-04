Врачи рассказали о самых вредных привычках россиян в самоизоляции

Москва, 4 мая. Многие россияне в период самоизоляции начинают переедать и злоупотребляют алкоголем. О самых вредных привычках людей рассказали врач-диетолог Александра Кириленко и врач-иммунолог Анатолий Устющев.

По мнению Кириленко, главная ошибка во время изоляции — это ночные переедания.

«У людей паника под воздействием негативных сообщений, массовых сокращений. Дабы разрядить обстановку, они заедают проблемы», — рассказала медик.

Диетолог подчеркнула, что люди заказывают пиццу или фастфуд с доставкой, запивают вредную пищу газировкой или кофе, а затем съедают что-то сладкое. Кириленко предупредила, что такой образ жизни ведет к ожирению, развитию сахарного диабета, атеросклероза и другим заболеваниям, пишет «Вечерняя Москва». Кроме того, по словам врача, у россиян повысился интерес к спиртному — мужчины отходят от телевизора или компьютера, чтобы сходить за пивом, а у каждой второй женщины припрятаны вино и другие алкогольные напитки.

Анатолий Устющев согласен, что на самоизоляции россияне стали переедать и злоупотреблять алкоголем. Еще одна вредная привычка — долгое просиживание за компьютером, передает телеканал «360». Иммунолог призвал после работы вставать и делать легкую разминку, а также регулярно выполнять физические упражнения, чтобы снизить риск инфарктов, инсультов и онкологических заболеваний.

«Сколько бы вам ни было лет, пять раз в неделю вы должны потеть от физической нагрузки: зарядка, приседания, комплексные упражнения, кардионагрузки», — посоветовал Устющев.

Также иммунолог призвал отказаться от курения и напомнил, что коронавирус быстрее проникает в легкие людей, имеющих эту вредную привычку.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каком условии в России отменят режим самоизоляции. Она отметила, что все зависит от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации.