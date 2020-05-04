Минтруд объяснил, как будет выплачиваться зарплата за майские нерабочие дни

Москва, 4 мая. На время нерабочих дней с 6 по 8 мая, которые были объявлены президентом России Владимиром Путиным в связи с режимом самоизоляции, выплата заработной платы осуществляется в обычном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда РФ.

Деньги в данные дни должны будут начисляться в обычном режиме, как за будни, пояснили в ведомстве. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, 28 апреля президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями. Таким образом, длинные «майские выходные» продлятся с 1 по 11 мая включительно. Во время своего обращения к жителям страны глава государства обратил внимание, что чем строже россияне будут соблюдать меры по самоизоляции в эти дни, тем быстрее получится победить эпидемию.

Стоит отметить, что изначально режим нерабочей недели был введен президентом с 30 марта по 5 апреля, но затем его пришлось продлить. Главной целью данных мер является противодействие распространению коронавирусной инфекции.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поручил принять меры по защите увольняющихся со службы срочников от заражения коронавирусом нового типа, пишет «Газета.ru».