Британская «Ким Кардашьян» удивила подписчиков пикантным фото в ванной с цветами

Лондон, 4 мая. 24-летняя британская фотомодель Деми Роуз, которую многие называют местной Ким Кардашьян, опубликовала в своем Instagram-аккаунте необычный пикантный снимок. Фотография поразила многих подписчиков. Девушка снялась голой в ванной, наполненной цветами.

Снимок Роуз опубликовала в понедельник, сопроводив его загадочной фразой.

«Увидимся в твоих мечтах», — написала фотомодель.

Многие подписчики «потеряли рассудок» и заявили, что фотография вышла просто замечательной.

«Просто кукла из журналов для взрослых! Огонь!» — написали подписчики Деми Роуз в Instagram.

Ранее очередная фотография в стиле ню, выложенная Ким Кардашьян на своей странице в Instagram, не вызвала восторга у подписчиков. На новом снимке звезда была «одета» исключительно в армейские ботинки, многие начали смеяться или открыто заявили, что звезда их достала.

А в мае прошлого год в Сети активно обсуждались фотографии модели Анастасии Квитко, которую сравнивают с небезызвестной Ким Кардашьян. В Интернете опубликованы ее снимки, над которыми не потрудились фоторедакторы. Пользователи социальных сетей разглядели на них следы целлюлита, а также сделали вывод о том, что российская модель склонна к полноте, что незаметно на ее глянцевых фото.