В России ожидается аномально теплая неделя

Москва, 4 мая. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал аномально теплую неделю в России.

Наиболее заметный очаг, в котором температура воздуха поднимется выше нормы, расположится Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. В европейской части России дневные показатели окажутся выше нормы на 4-5 градусов.

В Сибири средние значения будут превышены на 6-8 градусов.

«С шестого числа очаг очень теплой погоды перемещается на Урал и в Западную Сибирь», — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Очаги тепла ожидаются в Томской и Новосибирской областях, на юге Красноярского края.

Научный руководитель Гидрометцентра предупредил, что высокий риск возникновения природных пожаров сохраняется в Иркутской области, Туве и Алтайском крае.

Ранее Вильфанд заявлял, что с 4 мая в московском регионе ожидается жаркая погода. Воздушные массы будут поступать с юга, столбики термометров покажут июльские значения. Среднесуточная температура на 5 градусов превысит норму.

С понедельника температура воздуха составит 20-21 градус тепла, в Московской области воздух прогреется до 22 градусов тепла. Такая погода сохранится до 6 мая, позднее ожидается облачная погода.

Между тем во многих регионах России по-прежнему действует режим самоизоляции из-за захлестнувшей мир пандемии COVID-19. Первые зараженные новым типом коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. К настоящему моменту количество выявленных случаев инфицирования достигает в мире 3,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 243 тысяч человек. В России зафиксировано свыше 134 тысяч случаев, 1280 человек скончались. Более 16 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Власти РФ принимают все возможные меры для борьбы с инфекцией, в стране ведется разработка вакцины. Серьезной угрозой считают коронавирус и в министерстве обороны. Замглавы МО РФ Александр Фомин подчеркнул, что инфекция не признает границ, но имеет большую скорость распространения.