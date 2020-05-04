Политолог Абзалов предположил, когда откроются основные туристические направления

Москва, 4 мая. Открытия основных туристических направления не стоит ждать как минимум до середины лета текущего года. К такому мнению пришел политолог Дмитрий Абзалов. По мнению эксперта, процесс восстановления туристической активности будет происходить постепенно, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Абзалов прогнозирует, что как можно раньше открыться для посещения попытаются страны, зависящие от летнего туризма. Это, например, Греция, Италия, Турция. Однако он поясняет, что въездной туризм также зависит от стран, откуда будут приезжать гости.

«Но въездной туризм – игра двусторонняя: если даже вы откроете границы, а ваши потенциальные клиенты нет, то ваш турпоток окажется нулевым. Поэтому частичные открытия возможны, но более или менее устойчивый турпоток сформируется не раньше конца лета, и он будет значительно меньше обычного», — заявил политолог агентству экономической информации «Прайм».

Однако определять тенденцию восстановления туризма во многом будет Европа, так как там проживают основные потребители услуг туриндустрии, считает эксперт. Отмечается, что границы там откроются только после стабилизации ситуации в отдельных странах. При этом ускорить процесс может создание вакцины. Однако в любом случае туристический сезон 2020 года потерян, поскольку в основном люди бронируют билеты весной, поясняет специалист.