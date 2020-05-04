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Ученые нашли новый эффективный способ окрашивания волос

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Ученые нашли новый эффективный способ окрашивания волос

Вашингтон, 4 мая. Химики из США разработали новый способ окрашивания волос методом полимеризации дофамина в щелочной среде.

Волосы состоят из нитевидных белков — кератинов и пигмента меланина, который располагается между волокнами белка. Именно концентрацией и распределением разных типов меланиновых пигментов обусловлен цвет волос.

Американские специалисты разработали способ, который позволяет с  помощью сильных окислителей и металлических комплексообразователей окрашивать волосы в темно-коричневый цвет. Метод позволяет получать золотые и оранжевые оттенки.

Также ученые отмечают, что новый способ окрашивания наносит меньше вреда волосам и коже головы. Кроме того, метод более эффективен, чем другие способы окрашивания, так как позволяет получать более ярким цвет, который сохраняется на долгий период.

Ученые нашли новый эффективный способ окрашивания волос

Ранее специалисты рассказали, как отрастить длинные волосы и придать им ухоженный вид. Эксперты отметили, что волосы нуждаются в сальном секрете, который образуется в сальных железах. Это значит, чем волосы длиннее, тем меньше они получают веществ, которые помогают сохранить волосы здоровыми. Для этого необходимо использовать маски, кондиционеры и сыворотки для волос.

Помимо этого, стоит меньше использовать плойки и утюжки, которые пересушивают волосы и тем самым увеличивают их ломкость. Немаловажную роль играет правильное питание. Для роста волос необходим белок, а также жиры растительного и животного происхождения.

Специалисты не советуют ложиться спать с мокрыми волосами, так как это может привести к ломкости волос и перхоти. Не стоит расчесывать мокрые волосы, таким образом они ломаются и рвутся. Стоит регулярно подстригать кончики, что позволит избавиться от омертвевших волос и придать им здоровый и ухоженный вид.

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Источник: new Inform
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