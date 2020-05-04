Ученые нашли новый эффективный способ окрашивания волос

Вашингтон, 4 мая. Химики из США разработали новый способ окрашивания волос методом полимеризации дофамина в щелочной среде.

Волосы состоят из нитевидных белков — кератинов и пигмента меланина, который располагается между волокнами белка. Именно концентрацией и распределением разных типов меланиновых пигментов обусловлен цвет волос.

Американские специалисты разработали способ, который позволяет с помощью сильных окислителей и металлических комплексообразователей окрашивать волосы в темно-коричневый цвет. Метод позволяет получать золотые и оранжевые оттенки.

Также ученые отмечают, что новый способ окрашивания наносит меньше вреда волосам и коже головы. Кроме того, метод более эффективен, чем другие способы окрашивания, так как позволяет получать более ярким цвет, который сохраняется на долгий период.

Ранее специалисты рассказали, как отрастить длинные волосы и придать им ухоженный вид. Эксперты отметили, что волосы нуждаются в сальном секрете, который образуется в сальных железах. Это значит, чем волосы длиннее, тем меньше они получают веществ, которые помогают сохранить волосы здоровыми. Для этого необходимо использовать маски, кондиционеры и сыворотки для волос.

Помимо этого, стоит меньше использовать плойки и утюжки, которые пересушивают волосы и тем самым увеличивают их ломкость. Немаловажную роль играет правильное питание. Для роста волос необходим белок, а также жиры растительного и животного происхождения.

Специалисты не советуют ложиться спать с мокрыми волосами, так как это может привести к ломкости волос и перхоти. Не стоит расчесывать мокрые волосы, таким образом они ломаются и рвутся. Стоит регулярно подстригать кончики, что позволит избавиться от омертвевших волос и придать им здоровый и ухоженный вид.