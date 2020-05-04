Седокова продолжает будоражить подписчиков откровенными фотографиями

Москва, 4 мая. Певица и актриса Анна Седокова в своем Instagram-аккаунте вновь опубликовала пикантную фотографию, сделанную во время самоизоляции. Как пояснила звезда, из-за хорошей погоды она решила прогуляться до ближайшей речки, раздеться и полежать на траве.

Фотография, на которой певица активно демонстрирует пышную грудь, появилась в Instagram Седоковой в четверг. В посте певица предположила, что карантин скоро завершится и жизнь вернется в прежнее русло где есть место привычной светской жизни.

«В городе плюс 20 и мы вышли погулять с собакой. Рядом с домом речка и лес. И я разделась, легла на травку (и землю), и так хорошо мне стало. От осознания того, что еще чуть-чуть и все это закончится», — прокомментировала Седокова.

Она также отметила, что скучает по своей работе, вечеринкам и концертам. Однако пока она старается наслаждаться семьей и своими внутренними переменами, а также «благодарит небеса за то, что все рядом и здоровы».

В конце своих рассуждений певица задала вопрос подписчикам, когда в стране снимут режим самоизоляции? Фанаты певицы отметили, что по их мнению, это может произойти к осени. Однако другие придерживаются мнения, что эпидемиологическая обстановка нормализуется лишь к весне предстоящего года.