Эксперт рассказал, как обезопасить себя от телефонного мошенника

Москва, 4 мая. Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Дмитрий Янин рассказал, как обезопасить себя от телефонного мошенника.

«Любой звонок из банка лучше не принимать. Это не может быть служба безопасности, которая, как правило, занимается более серьезными делами и не отслеживает списание по картам. Как только услышите, что с вами говорит представитель банка, сразу сбрасывайте звонок. Таким образом вы не купите навязанную услугу и не станете жертвой мошенников, представившихся службой безопасности», — посоветовал эксперт.

Янин отметил, что «служба безопасности» банка может запросить номера карт и коды или попросить ввести эти данные на непроверенных сайтах. В этом случае высока вероятность того, что звонят мошенники. В такой ситуации лучше всего положить трубку и связаться с банком по указанному на его сайте или банковской карте номеру телефона.

Наиболее уязвимые для такого вида мошенничества слои населения – «это наши родители» считает эксперт. Защитить их можно установив лимиты по операциям.

«Установка лимитов бесплатна, а такие ограничения позволят вам защититься от списания на большие суммы. То есть, если вы станете жертвой мошенничества, вы потеряете не всю сумму, которая есть на карте, а только в рамках установленного лимита», — цитирует эксперт РИА Новости.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что на специализированном сайте в Сети продаются личные данные миллионов оформлявших микрокредиты в 2017–2019 годах российских граждан. Потенциальным покупателям предлагают ознакомиться с бесплатным «пробником» с номерами паспортов, ФИО, мобильными телефонами и прочей персональной информацией о россиянах.