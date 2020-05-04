Посол России в Венесуэле прокомментировал ликвидацию террористов на севере страны

Буэнос-Айрес, 4 мая. Попытка высадки морского десанта колумбийских боевиков на севере Венесуэлы была организована для свержения действующего правительства в стране. Такое мнение высказал посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

Как пояснил дипломат, в приграничных с Венесуэлой районах действуют тренировочные военизированные лагеря, в которых будущие террористы проходят боевую подготовку. Среди них также есть бывшие военнослужащие Венесуэлы. Они поддаются на обещания о выплате крупных гонораров, а после вместо выплаты награды их убеждают в том, что теперь им предстоит «освобождать Родину от диктатуры».

«Из таких вот наемников — продуктов фабрики террора и убийств, выпестованных при поддержке США со товарищи — и состоят боевые группы, одна из которых была сегодня обезврежена», — цитирует российского дипломата РИА Новости.

Напомним, накануне Министерство обороны Венесуэлы сообщило, что все военные части республики были приведены в состояние боевой готовности. Это было сделано после того, как в страну якобы попытались попасть колумбийские боевики, сообщает «Газета.ru». Во время спецоперации погибли восемь нападавших, двое были задержаны. Один из задержанных оказался агентом управления по борьбе с наркотиками США.

В декабре прошлого года Россия отметила ухудшение ситуации в сфере международной безопасности, при этом НАТО не минимизирует существующие угрозы. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что страны-партнеры, ведомые США, выходят из все большего числа соглашений, в связи с чем пространство безопасности становится меньше.