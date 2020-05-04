Назвавшему Волгоград «городом гопников» Уткину напомнили о сломанном «хребте фашиста»

Волгоград, 4 мая. Депутат Госдумы Ирина Гусева прокомментировала слова спортивного комментатора Василия Уткина, который назвал Волгоград «городом гопников».

Уткин во время стрима на YouTube ответил на вопрос одного из зрителей, попросившего оценить шансы выйти в Российскую премьер-лигу волгоградского футбольного клуба «Ротор». Комментатор в ответ заявил, что не желает говорить о команде «из города гопников» и игнорирует вопросы о ней.

Уткин уточнил, что мнение о жителях Волгограда сложилось у него за долгие годы. Комментатор отметил, что сталкивался «только с этой прослойкой», и добавил, что ему безразлична судьба волгоградского клуба, сообщила «Газета.ру».

Гусева заявила, что позволяющие себе подобные высказывания люди далеки от патриотизма и пытаются просто обратить на себя внимание. Депутат назвала Волгоград лучшим городом на свете, отметив участие своего деда в его защите в годы Великой Отечественной войны.

«Мой дед этот город защищал. Мы фашисту хребет сломали, на минуточку. Благодаря нашему городу во всей Второй мировой войне коренной перелом был», — сообщила Гусева.

Депутат подчеркнула, что на победах футболистов «Ротора» выросли многие волгоградцы, которые гордятся своей командой.

«А то, что на нас пытаются так нападать… Удачи этим людям, здоровья и пусть Господь им разума дает», — заключила Гусева.

Ранее перепалка произошла между Уткиным и телеведущим Владимиром Соловьевым. Оппоненты обрушились друг на друга с оскорбительными высказываниями. Уткин вызвал Соловьева на рэп-батл, заявив о желании унизить телеведущего. Однако тот отказался, назвав комментатора «больным человеком» и напомнив, что он не рэпер.