Трамп рассказал, когда Штаты планируют получить вакцину от коронавируса

Вашингтон, 4 мая. В Соединенных Штатах Америки вакцина от коронавирусной инфекции появился к концу текущего года. Такое мнение высказал президент страны Дональд Трамп.

По мнению главы Белого дома, власти и ведомства «работают быстро, насколько это возможно» с административной точки зрения, однако для утверждения лекарства необходим ряд документов и разрешений, в том числе на применение препарата для лечения, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее американские ученые предложили подавлять иммунную систему пациента при появлении первых признаков коронавируса. Ученые изучили, как иммунитет человека реагирует на обычный грипп и на COVID-19. Исследователи отметили, что при обычном вирусном заболевании активно работает врожденный иммунитет, который уничтожает инфекцию и «клетки-мишени». Однако при коронавирусе сначала срабатывает адаптивный иммунитет, что приводит к перегрузке всего организма.

Тем временем в России к борьбе с коронавирусом подключилось Минобороны. Глава ведомства России Сергей Шойгу заявил, что Минобороны подготовило около 6 тыс. 745 коек для приема военных с коронавирусом и 30 тысяч мест в 182 обсерваторах, сообщает «Газета.ru».