Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом

Москва, 4 мая. Российская фотомодель Оксана Самойлова официально подала на развод с рэпером Денисом Устименко, известны под псевдонимом Джиган. Соответствующий документ о деле появился на сайте Московского городского суда.

Согласно имеющейся информации, истцом по делу является Самойлова, ответчиком Устименко. Иск определили в категорию судопроизводства «Иные дела, возникающие из семейных отношений». Рассматривать спор будет судья Яковлева. Дело было зарегистрировано 20 апреля, однако пока не понятно чем закончится судебное разбирательство. Известно, что звездные супруги не могут просто развестись через ЗАГС, поскольку воспитывают детей. Поэтому ситуация будет решаться через суд, пишет StarHit.

Напомним, что в марте Джиган оказался в центре скандала. После рождения сына Давида он начал неадекватно себя вести, снимая и публикуя видео странного содержания и нецензурно выражаясь при собственных детях. Кроме того, вскрылись проблемы исполнителя с алкоголем, запрещенными веществами, а также факты его измен. В результате Джиган попал на реабилитацию в элитную психиатрическую клинику Майами. О своем желании развестись с Джиганом Самойлова объявила около месяца назад после многочисленных загулов артиста, заканчивающихся его неадекватным поведением.

В этом стремлении девушку поддержала продюсер Димы Билана Яна Рудковская, пишет «Газета.ru». А недавно в Instagram певец выложил новый трек, посвященный супруге, попытавшись тем самым извиниться.