Башаров во время телешоу впервые встретил своего брата

Москва, 4 мая. Российский актер и телеведущий Марат Башаров во время телепередачи «Секрет на миллион» впервые встретил своего родного брата Вялита Билялетдинова. Все эти годы родственник знаменитости наблюдал за творчеством и жизнью своего брата и хотел с ним познакомиться.

Как пояснил родственник Башарова, он с детства мечтал о брате. Он также напомнил, что что все они являются его семьей и теперь он не один.

«Восемь лет назад, когда умерла тетя Рауза, я его хотел поддержать, поехал в мечеть, где он был, но не доехал. Просто побоялся сделать больно: смерть матери, а тут еще появление брата», — сказал Вялит Билялетдинов в эфире телеканала НТВ.

Кроме того, в студии телепередачи Башаров впервые за долгие годы увидел своего биологического отца Алимжана Билялетдинова. Мужчине 81 год, но, несмотря на преклонный возраст, он все равно согласился встретиться с сыном. По словам мужчины, с матерью Марата Башарова он познакомился в деревне. Они жили в соседних домах, когда приезжали туда летом. В какой-то момент между мужчиной и женщиной возник роман, а потом Алимжан узнал, что его возлюбленная беременна. Однако она не стала требовать свадьбы или алиментов и сама попросила не беспокоить ее.

Напомним, ранее Башаров впервые после скандального эфира показал своего сына. В Instagram он выложил фотографию сына Марселя от третьей жены Елизаветы Шевырковой. Мальчик держит в руках игрушечные права, пишет «Газета.ru».