Тренера «Ахмата» раскритиковали за слова о «ноющих» россиянах

Грозный, 4 мая. Пользователи соцсети Instagram призвали сделать главного тренера футбольного клуба «Ахмата» Игоря Шалимова «бомжом» после его слов о столкнувшихся с финансовыми трудностями из-за пандемии COVID-19 россиянах.

Ранее Шалимов раскритиковал граждан России, которые в условиях ограничений и режима самоизоляции требуют от государства денег. Главный тренер грозненского клуба назвал их «дармоедами», отметив, что те, кто «ноет», «живут лучше бомжей».

Подписчики Шалимова в Instagram призвали главу Чечни Рамзана Кадырова уволить тренера, чтобы он понял, каково жить без денег.

«Кадыров, уволь и сделай его бомжом, чтобы он понял, что такое жизнь без денег!» — написал dzora00007.

«В отставку его надо. Решил подогреть людей, которые и так уже злые, так гнев народа может и ему боком встать», — подчеркнул citymobil_drivers.

Вспышка COVID-19 произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. К настоящему моменту количество выявленных случаев коронавируса в мире превышает 3,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 248 тысяч человек. В России зафиксировано свыше 134 тысяч случаев, 1280 человек скончались. Более 16 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Власти РФ принимают для борьбы с инфекцией все возможные меры, в стране ведется разработка вакцины. Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России в кратчайшие сроки построили и сдали в эксплуатацию многофункциональные инфекционные медицинские центры в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге.

Между тем министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что страна приближается к важнейшему рубежу в борьбе с COVID-19, сообщает газета «Известия». Он отметил, что в период майских праздников важно оставаться дома, чтобы «упредить» дальнейшее развитие эпидемии.