Замглавы НИИ Пастера объяснил сложность диагностики коронавируса

Санкт-Петербург, 4 мая. Заместитель директора по инновационной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, доктор биологических наук Александр Семенов объяснил сложность диагностики COVID-19.

Ученый назвал качественными тесты на коронавирус, но отметил, что ошибки могут возникать из-за их неправильного применения. Если пробу из ротоглотки брать у серьезно заболевшего пациента на 10-12 день после начала заболевания, у начинающего заболевать или просто подозрительного человека, тест выдаст отрицательный результат. Семенов подчеркнул, что необходимо отбирать правильный материал в нужное время.

По мнению ученого, процедуру следует ускорить, применив цифровые технологии, так как ожидание результатов иногда может затянуться на четверо суток. В НИИ Пастера их стараются выдавать через 12 часов, однако в учреждении получается провести лишь 600 анализов в сутки.

По словам ученого, низкая смертность в России объясняется использованием опыта стран, в которых эпидемия началась раньше. Также у россиян, особенно в пожилом возрасте, высокий уровень социальной ответственности, и они стараются соблюдать режим самоизоляции, заключил замглавы НИИ Пастера.

Ранее министерство экономики ОАЭ выдало ученым из Центра стволовых клеток в Абу-Даби патент на разработку современного метода лечения коронавирусной инфекции, сообщила газета «Известия». Метод заключается в извлечении стволовых клеток из собственной крови пациента и их повторном введении после активации.

Первые зараженные новым типом коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. К настоящему моменту число выявленных случаев коронавируса во всем мире достигает 3,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 243 тысяч человек. В России зафиксировано свыше 134 тысяч случаев, 1280 человек скончались. Более 16 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В настоящее время власти РФ принимают все возможные меры для борьбы с инфекцией, в стране ведется разработка вакцины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уже распорядился досрочно завершить учебный год в военных вузах и довузовских заведениях ведомства.