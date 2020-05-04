Новый тур «Танцев со звездами» стал «самым беспрецедентным за все время существования шоу»

Москва, 4 мая. На телеканале «Россия» состоялся новый тур шоу «Танцы со звездами», темой его стала любовь. Однако он оказался самым непредсказуемым, отмечают авторы телешоу.

Одним из самых неожиданных поворотов оказалось то, что на сцену не вышла пара Марии Иваковой и Евгения Папунаишвили, так как тест Марии на коронавирус потребовал дополнительной верификации. Кроме того, из шоу ушли Андрей Чернышов и Анна Мельникова, одна из самых популярных пар. После финального номера Чернышов ответил на слухи о романе, который якобы возник у него с Мельниковой.

«У меня есть жена, а у Ани – Денис Тагинцев. Мне нравится танцевать, и моя супруга приезжала на репетиции, чтобы тоже посмотреть на то, как это здорово», — приводит слова Чернышова пресс-служба телеканала.

Также о своем уходе из проекта объявил Александр Молочников. Артист признался, что больше не сможет танцевать из-за работы. Кроме того, в пятом выпуске сезона в шоу вернулась Дарья Мороз и объявила, что влюблена в своего партнера Святослава Герасимова.

«Это самый беспрецедентный сезон за все время существования шоу. Такого количества сенсационных новостей не было никогда!» — прокомментировал ведущий Андрей Малахов.

В настоящее время в проекте осталось семь пар: Мария Порошина, Иван Стебунов, Алена Бабенко, Андрей Соколов, Екатерина Варнава, Артем Ткаченко и Дарья Мороз.

Напомним новый сезон танцевального шоу «Танцы со звездами» стартовал после четырехлетнего перерыва. Об этом пишет «Газета.ru».